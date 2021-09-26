مبارك الخالدي



عبر أمين السر العام بالنادي العربي عن شكره وتقديره للجماهير العرباوية التي زحفت صباح امس إلى النادي للحصول على تذاكر دخول مباراة الفريق أمام القادسية غدا الاثنين في نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير.



وقال المزيدي لـ «الأنباء: «نقدم تحية تقدير لجماهيرنا الوفية التي حضرت بكثافة للحصول على تذاكر دخول الديربي المرتقب وهو مؤشر على رغبة الجماهير في الوقوف خلف الفريق ومؤازرة لاعبيه في هذه اللقاء المهم وهذا الأمر ليس بالمستغرب على جماهيرنا المخلصة»، مضيفا: «نتمنى زيادة نسبة الحضور الجماهيري أو فتح البوابات بالكامل مع الالتزام بالشروط الصحية وذلك أسوة بالدول الأخرى واعتقد أن جماهير الكويت لديها الوعي الكافي للالتزام بالتعليمات الصحية».



وعن استعدادات «الأخضر»، قال المزيدي: «نشعر بثقة عالية وباطمئنان كبير لجاهزية اللاعبين والفريق لخوض المباراة وكل ما نتمناه أن يحالف الحظ لاعبينا لعبور هذه المحطة المهمة للتأهل إلى النهائي سعيا للحفاظ على لقب هذه البطولة الغالية».



إلى ذلك، وجه اتحاد كرة القدم خطابا إلى إدارتي القادسية والعربي طرفي المباراة المرتقبة غدا يتضمن التعليمات الواجب اتباعها للدخول الى ستاد جابر، حيث تم تحديد البوابات 5 و6 لدخول جماهير العربي فيما تم تحديد دخول جماهير القادسية من 7 و8، كما شدد الاتحاد على منع دخول غير المطعمين باستثناء الفئات المستثناة بقرارات وزارة الصحة مع التقيد بلبس الكمام وعدم الجلوس على المقاعد الملصق بها علامة (X) والالتزام بعدم التدخين، كما لفت الاتحاد في خطابه الى انه وفي حال مخالفة تلك التعليمات فستتخذ اللجان المنظمة ووزارة الداخلية الإجراءات المنوطة بها للحفاظ على سلامة الجماهير.