يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي خيطان تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب هاني الصقر استعدادا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه في 6 نوفمبر المقبل، وذلك بصفوف مكتملة دون وجود غيابات.



ويخوض «الأحمر والأسود» مباراة تجريبية أمام التضامن غدا الاثنين، والتي تأتي بسبب خروج الفريقين من كأس سمو الأمير وابتعادهما عن المباريات الرسمية حتى أوائل نوفمبر المقبل.



ويبحث خيطان عن مباراة تجريبية أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المشاركة في كأس الاتحاد التنشيطية والتي ستكون بداية الفريق من خلالها بمواجهة اليرموك يوم 12 أكتوبر المقبل.



ويعمل الجهاز الإداري في «الأحمر والأسود» على الانتهاء من توقيع عقود لاعبيه للحفاظ عليهم، علما بأن هناك إقبالا كبيرا لدى اللاعبين للتوقيع معهم خلال المرحلة المقبلة، فيما أجل المهاجم الدولي فواز المبيلش مسألة التفاوض مع ناديه خيطان إلى حين انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولتي غرب آسيا وتصفيات البطولة القارية.