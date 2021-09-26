عبدالعزيز جاسم



وضع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية خير الدين مضوي لمساته الأخيرة على الفريق في تدريبات أمس لمواجهة العربي غدا في نصف نهائي كأس سمو الأمير، حيث سيعلن من خلال تقسيمه اليوم بشكل غير رسمي عن التشكيلة التي ستدخل لقاء «الأخضر»، وذلك لكي تتم تهيئة اللاعبين نفسيا لهذه القمة المرتقبة والتي ستشهد حضورا جماهيريا يقارب الـ 25 ألفا، ما يعني أن المواجهة تحتاج إلى التركيز الذهني والبدني للخروج من ضغط المباراة والجماهير.



ويعلم مضوي أن عدم تحديد مصير مشاركة نجم الفريق وقائده بدر المطوع حتى الآن سيربك حسابات الفريق، لاسيما أن المطوع يعتبر من أهم الركائز في خط المقدمة وقيادة الفريق، لذلك سيكون القرار النهائي للجهاز الطبي للقادسية بعد تدريبات اليوم بشأن المطوع، وسيكون بين 3 خياريات كلاعب أساسي أو بديل أو يتم استبعاده من القائمة، وهي أمور تجعل جمهور «الأصفر» يضع يده على قلبه حتى مساء الغد بانتظار القرار الخاص بنجمهم.