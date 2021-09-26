غادر البلاد متوجها إلى ولاية أريزونا الأميركية وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 التي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية خلال الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث يرأس الوفد عبدالوهاب العمر فيما يضم عبدالله إبراهيم بوربيع مديرا، و15 لاعبا من بينهم عدد من أبطال العالم يتقدمهم المتألق محمد إبراهيم بوربيع ومحمد جاسم الباز وعبدالرحمن غازي العمر إلى جانب سالم أيمن المطوع وعبدالله رائد الغانم وعبدالله علي مندني وقاسم محمد حسن وسعود عبدالرزاق الوزان ومحمد خالد الزيد وراشد عبدالله الراشد ويوسف عبدالمحسن البصيري ووليد مصطفى العدساني وعهدي سهيل العيسى.



وأشار العمر الى أن المنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا، وأن الآمال كبيرة في استكمال الإنجاز الكبير الذي حققه في بطولة أوروبا التي أقيمت في يوليو الماضي بپولندا كجولة أولى من بطولة العالم وفاز فيها بطل أبطال العالم وحامل اللقب محمد بوربيع بالمركز الأول في فئة (برو جي بي) لكبار المحترفين، معربا في الوقت نفسه عن تقديره وشكره وأعضاء الوفد للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومن الجهات الراعية: بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة زين للاتصالات وشركة كيو إيت والشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وشركة برورايدر إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس النادي والأب الروحي لجميع اللاعبين اللواء فهد الفهد بالفريق ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري.