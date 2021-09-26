يعقوب العوضي



ضمت إدارة الفرق الأول لكرة اليد في نادي القرين الثنائي فواز الملا ومبارك العنزي رسميا في صفقة انتقال حر تدعيما لصفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والتي تنطلق بفعالية الدوري بقسميه (الممتاز والدرجة الأولى) الأربعاء المقبل.



وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت جدول البطولة قبل أيام، إذ يدشن القرين مشواره أمام كاظمة في الـ7.30 مساء الأربعاء، حيث تقام جميع مباريات الممتاز على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بينما تقام مباريات دوري الدرجة الأولى على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية.



وفنيا أعد القرين عدته لخوض البطولة المرتقبة عبر إعداد محلي خاض خلاله بعض المباريات الودية بقيادة مدربه الجديد راتكو، حيث أكد مساعد مدير اللعبة حامد مزعل في وقت سابق أن التدريبات تسير حسب الخطة المرسومة وأن الجهاز الفني يتطلع لخلق المزيد من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين خاصة في ظل التعاقدات الجديدة.