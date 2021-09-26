ينظم الأولمبياد الخاص الكويتي، بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز عبدالله السالم لإعداد القادة، الدورة الأساسية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في رياضة ألعاب القوى وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر 2021 يحاضر فيها د.عاطف عبدالفتاح المحاضر الدولي في اتحاد ألعاب القوى وأستاذ ألعاب القوى بكلية تربية رياضية بجامعة مدينة السادات وذلك على تطبيق «زووم».



هذا، ويحصل المشارك في الدورة على شهادتين بعد اجتياز الامتحان من مركز عبدالله السالم لإعداد القادة ومن الأولمبياد الخاص الكويتي.



وتقام المحاضرة خلال الفترة من الساعة 6 إلى 8 مساء. وسيتم تسجيل الحضور خلال الدورة عن طريق البريد الالكتروني.

ويتم تسليم الشهادات بعد الانتهاء من الدورة من مقر نادي الطموح الكويتي الرياضي وبالبريد لمن هم خارج الكويت. رابط المشاركة:



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN fLqArWVETayBmGBi0mgryA



أو Meeting ID: 879 5700 9480