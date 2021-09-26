هادي العنزي



أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز كرة السلة بدر العصيمي بالتزام لاعبي الفريق بالمعسكر التدريبي المقام حاليا في صربيا تحضيرا لمنافسات البطولة العربية الـ33 لكرة السلة، التي تنطلق في 29 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، ويستضيفها نادي الاتحاد السكندري بمصر.



وأكد العصيمي لـ«الأبناء»، أن مجموعة «العميد» في البطولة العربية تعد الأقوى حيث تضم نادي بيروت بطل لبنان، البطائح الإماراتي، المنامة البحريني، والغرافة القطري، موضحا أن البطولة تشهد مشاركة أفضل الأندية العربية بكرة السلة، ولها تاريخ طويل وحافل بالإنجازات على مستوى مشاركاتها المحلية والخارجية، سواء من لبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، فضلا عن مشاركة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري من مصر، بالإضافة إلى الأندية الخليجية الساعية دوما إلى المنافسة.



أما فيما يتعلق بـ«العميد» فالمسؤولية عليه مضاعفة، لكونه حامل لقب البطولة الخليجية للأندية في نسختها الأخيرة، ونسعى دائما لتقديم مستويات تليق بكرة السلة الكويتية.



هذا، وتقام منافسات البطولة العربية في دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، فيما تقام منافسات الدور ربع النهائي بنظام المقص، بحيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثالثة مع رابع المجموعة الرابعة وبطل المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة.