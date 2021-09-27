ناصر العنزي



في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يحتضن ستاد جابر الدولي مساء اليوم مواجهة «الديربي» المرتقبة بين الغريمين العربي والقادسية في نصف نهائي كأس سمو الأمير، حيث سيلاقى الفائز منهما الفائز من مباراة الكويت وكاظمة التي جرت امس في المباراة النهائية لـ «أغلى الكؤوس» في 23 نوفمبر المقبل.

وشهد اليومان الماضيان سباقا بين جماهير الفريقين للحصول على التذاكر المتاحة لكل فريق بعدما شهدت المسابقة عودة الجماهير للملاعب، فيما ستكون المنافسة على أشدها داخل الملعب وفي المدرجات كعادة القطبين الكبيرين في مبارياتهما التي لا تخلو من الإثارة والأهداف.



«الأخضر» حامل اللقب يسعى إلى تكرار إنجازه وضم كأس سمو الأمير إلى جانب الدوري الممتاز بعد موسم ناجح للفريق وجماهيره، حيث أمتع في مباراة دور الـ 8 عشاقه بخماسية في مرمى الجهراء أكد من خلالها تكامل خطوطه، حيث بات قادرا على تهديد مرمى الخصوم بفضل نهج المدرب الكرواتي انتي ميشا الهجومي بوجود الثلاثي الخطر الليبي الهادي السنوسي وبندر السلامة والسوري علاء الدالي إلى جانب عناصر أثبتت وجودها مع الفريق مثل جمعة عبود وحسن حمدان وعيسى وليد، لذلك فإن مدرب «الأخضر» لن يجد صعوبة في اختيار القائمة الأساسية لمواجهة اليوم.



وفي الجانب القدساوي، فإن مشاركة نجم الفريق وقائده بدر المطوع الذي غاب عن المباراتين الماضيتين كانت محل تساؤل جماهيره وتبقى مشاركته معلقة بمدى جاهزيته البدنية، إذ واصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة اليوم بإشراف مدربه الجزائري خيرالدين مضوي، حيث يعتمد على خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات وقدرتهم على تقديم الأفضل تحت الضغط الجماهيري، وسيشارك اليوم مدافعه العراقي الجديد علي فائز بعد التعاقد معه في حين سيفتقد الفريق اثنين من افضل لاعبي الارتكاز وهما سلطان العنزي ورضا هاني المنتقلان إلى العربي وكاظمة، لذلك ستكون حظوظ «الديربي» اليوم متساوية بين الفريقين.



اليوسف يناشد بزيادة سعة الملعب

الى ذلك، ناشد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس لجنة الطوارئ الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، برفع نسبة حضور الجماهير من 30% إلى 50%، وذلك لنصف نهائي مسابقة كأس الأمير، وذلك نظرا لأهمية البطولة العزيزة على قلوب الجميع، وكذلك القاعدة الجماهيرية التي تحظى بها الفرق المتأهلة.



وأعرب اليوسف عن أمنياته بالموافقة على هذا الطلب خصوصا بعد نفاد جميع تذاكر مباراة العربي والقادسية والمقدر عددها 24 ألف تذكرة.



«الأخضر» حامل اللقب



يعتبر العربي آخر فريق تمكن من حصد لقب كأس الأمير بعد فوزه على الكويت في المباراة النهائية 2-1، بينما حقق القادسية اللقب آخر مرة موسم 2014-2015 عندما تغلب على السالمية بهدف دون رد، علما أن النهائي الحالي مؤجل من الموسم الماضي.



الأفضلية لـ «الأصفر»



التقى الفريقان في 27 مباراة ببطولة كأس الأمير حسب إحصائية الزميل فاروق العوضي، تمكن القادسية من الفوز في 27 مباراة والعربي في 11 مواجهة وتعادلا في اثنتين، سجل من خلالها الفريقان نفس عدد الأهداف وهو 38 هدفا، فيما احتكم الطرفان في 7 مواجهات لركلات الترجيح، وكانت الأفضلية فيها لحامل اللقب بواقع 4 انتصارات، بينما حقق الأصفر الفوز في 3 مناسبات.



فضّ شراكة



من الممكن أن تكون مواجهة اليوم بمنزلة فض شراكة بين الفريقين في حال حقق أحدهما اللقب بعد بلوغ المباراة النهائية، فالعربي والقادسية يحملان الرقم القياسي ولدى كل منهما 16 لقبا، وبالتالي فإن اللقب رقم 17 هو الطموح المشترك بينهما في مواجهة اليوم.