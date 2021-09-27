مبارك الخالدي



يجري منتخبنا الأولمبي تدريبا في الخامسة مساء اليوم على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر استعداداً للسفر إلى سلطنة عمان غداً الثلاثاء لمواجهة نظيره العماني في 2 أكتوبر ضمن تحضيراته للمشاركة في دورة غرب آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في مدينة الدمام 4 أكتوبر المقبل.



وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن قائمة اللاعبين المغادرين قبل أيام، حيث أجرى الجهازان الفني والإداري واللاعبون فحوص الـ «pcr» أول من أمس السبت.



وفي شأن متصل، تغادر بعثة منتخبنا الوطني للناشئين البلاد السبت المقبل متوجهة إلى دبي لإقامة معسكر قصير، حيث اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني اندرياس كاراسكو قائمة مكونة من 23 لاعبا لخوض المعسكر الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين مع المنتخب الإماراتي في يومي 4 و6 أكتوبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة غرب آسيا المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 14 وحتى 24 أكتوبر، إذ من المقرر أن يلعب الأزرق الصغير في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي البحرين ولبنان.