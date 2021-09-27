هادي العنزي



اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك معسكره التدريبي بالقاهرة بالخسارة من فريق الجيش المصري 83-68 نقطة، على أن يغادر الوفد اليوم إلى الاسكندرية للمشاركة في البطولة العربية الـ 33 لكرة السلة، التي تبدأ منافساتها في 29 الجاري، وتختتم في 9 أكتوبر المقبل.



وقد ضمت مجموعة اليرموك أندية الشارقة الإماراتي، والوكرة القطري، واليونان السوداني، والزهراء التونسي، وقد قسمت الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يلعب أول وثاني المجموعة الأولى مع الثاني والأول في المجموعة الثانية، وبذات النظام في المجموعتين الثالثة والرابعة.