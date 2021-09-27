مبارك الخالدي



تنطلق في 4 أكتوبر المقبل بطولة كأس الاتحاد وهي أولى البطولات الرسمية المدرجة في روزنامة اتحاد كرة القدم للموسم الجديد 2021-2022 حيث تعتبر البطولة من المسابقات التنشيطية قبل الدخول في البطولة الأهم وهي بطولة دوري stc بدرجتيه الممتازة والأولى المقرر انطلاقهما في 3 و6 نوفمبر المقبل.



وبحسب القرعة، قسمت الفرق إلى 3 مجموعات ضمت الأولى أندية: العربي وكاظمة والشباب والساحل وبرقان، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: القادسية والنصر والفحيحيل والتضامن والصليبخات، بينما ضمت المجموعة الثالثة أندية: الكويت والسالمية وخيطان واليرموك والجهراء.



ويتأهل أصحاب المراكز الأولى وصاحب أفضل مركز ثان إلى المربع الذهبي للمسابقة.