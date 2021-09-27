هادي العنزي



ضمن التحضيرات النهائية للفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد والمزمع انطلاقها 4 أكتوبر المقبل، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على نظيره الساحل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأول على ستاد ثامر بنادي السالمية، إذ سجل هدفي «السماوي» مهاجماه حسين الموسوي والبرازيلي باتريك فابيانو، فيما سجل هدف الساحل الوحيد هادي الحربي.

وقد عمد مدرب السالمية التونسي حاتم المؤدب، ونظيره مدرب الساحل محمد دهيليس لإجراء عدد من التبديلات في الشوط الثاني، لتجربة عدد من البدلاء، وإعطاء الفرصة، وقد جاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل الفريقان الأفضلية خلال شوطيها.