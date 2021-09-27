يعقوب العوضي



تنطلق منافسات بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة بإقامة 6 مباريات اليوم، فيلتقي التضامن مع اليرموك في الساعة 4.30 مساء، والنصر مع خيطان في 6.00 مساء والشباب مع الكويت في 7.30 مساء وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، بين يتواجه على صالة الشهيد في مقر الاتحاد في الدعية كل من القادسية مع السالمية في 4.30 مساء والفحيحيل مع كاظمة في 6.00 مساء والقرين مع الصليبخات في 7.3.0 مساء.



إلى ذلك، انسحب رسميا التضامن من منافسات دوري الأشبال تحت 13 سنة والناشئين تحت 15 سنة، فيما انسحب الجهراء من دوري الشباب تحت 19 سنة.