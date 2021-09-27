يغادر اليوم وفد منتخب الكويت للتصوير تحت الماء إلى جزيرة ماديرا البرتغالية برئاسة رئيس النادي الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان للمشاركة في بطولة العالم للتصوير تحت الماء المقرر انطلاقها 4 أكتوبر حتى 10 منه، حيث سينتظم الوفد أولا في المعسكر بالبرتغال حتى يوم المشاركة.



ويضم الوفد المغادر مدير اللعبة مهدي بن حيدر، وإداري الوفد أحمد المويل، واللاعبين: حسين القلاف، فيصل الصراف، زيد الناصر، محمد الصال، عبدالله المشوح، عبدالله الحنيان، راشد المرشود، علي السهل وكابتن المنتخب فاطمة المفرح.



وبهذه المناسبة، قال السرحان إن المنتخب سيعسكر في جزيرة ماديرا لمدة 5 أيام لإدخال اللاعبين في جو المنافسات قبل انطلاق البطولة التي تعتبر المشاركة الأولى للكويت في البطولة، مشيدا بالدعم الكبير من قبل إدارة النادي والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، مؤكدا أن مثل هذا الدعم والتسهيلات سيسهم بشكل مؤكد في تحقيق نتائج إيجابية.



كما غادر أمس وفد منتخب الكويت للغوص الحر برئاسة جاسم الباطني للمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر بمدينة كاش التركية المقرر انطلاقها في 3 أكتوبر حتى 10 منه، حيث سيقيم الوفد معسكرا خارجيا بذات المدنية حتى موعد انطلاق البطولة التي تعتبر أول مشاركة للكويت، وقال الباطني إن الوفد يضم مدير اللعبة نايف الكندري، والإداري عيسى علي، واللاعبين حسن الشراح، عبدالله العمران، عبدالله الصابري، عبدالرحمن الرشيدي، ويعقوب بن جبل.