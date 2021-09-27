هادي العنزي



اختتم اليوم الرياضي الذي أقامته شركة أطياب الخليج للخدمات التموينية (سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا الأميركية) أمس الأول بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للبولينغ وشارك فيه ١٠٠ لاعب من مختلف الأعمار.



وبهذه المناسبة، أشادت مديرة التسويق في شركة أطياب الخليج دانة عيسى بالحضور الكبير الذي شهده اليوم الرياضي في نادي البولينغ، مضيفة:«شهدنا حضورا حاشدا من قبل مختلف الأعمار، مع المحافظة على الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي ضمانا لسلامة الجميع، وسوف نسعى لإقامة مناسبات رياضية في الأعوام المقبلة».



وبينت أن الهدف من إقامة النشاط الرياضي بالتعاون مع نادي البولينغ هو دعم الأنشطة الرياضية، وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها والتي يعد «البولينغ» جزءا منها، وسوف نحرص على إقامة أنشطة رياضة متنوعة مستقبلا.



من جانبه، أكد مدير مركز البولينغ في نادي البولينغ خالد حبيب أن اختيار شركة أطياب الخليج (دومينوز بيتزا) للنادي يدل على أن النادي يعد مكانا مثاليا لممارسة الرياضية سواء للأسر أو للأفراد، خاصة أن صالة البولينغ تعد الأكبر في الشرق الأوسط بوجود 58 حارة للعب، وتعد منشأة رياضية وسياحية، مضيفا: «مجلس إدارة نادي البولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد حريص على استقطاب الأنشطة الرياضية، وقد جاء الحضور متميزا وامتاز بالتفاعل الإيجابي مع فعاليات «دومينوز» المتنوعة التي شهدت توزيع الهدايا والبيتزا على الحضور، فضلا عن تكريم خاص وهدايا قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.