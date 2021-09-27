أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية مع منتخب الكويت الوطني للدراجات المائية التابع للنادي البحري الكويتي للعام العاشر، والذي غادر الكويت مؤخرا للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2021 التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.



وعبرت الشركة عن فخرها بشراكتها الاستراتيجية مع أبطال العالم على مدار عقد كامل من الزمن، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث أعربت عن تمنياتها لأعضاء المنتخب والوفد المرافق له بالتوفيق في مشاركتهم في بطولة العالم والمعسكر التدريبي الذي سيقام في ولاية أريزونا بتنظيم الاتحاد العالمي للدراجات المائية، موضحة أن رعايتها لأبطال المنتخب خلال السنوات الـ 10 الماضية جاءت لتؤكد من ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد السواء.



وأشارت زين إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية قد تم تشكيله واعتماده رسميا من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية.



وتشمل أبرز إنجازات منتخب الكويت الوطني الإنجاز الكبير الذي حققه في بطولة أوروبا العام الماضي كجولة أولى من بطولة العالم وفاز فيها بطل أبطال العالم وحامل اللقب محمد بوربيع بالمركز الأول في فئة «برو جي بي» لكبار المحترفين، بالإضافة إلى حصول المنتخب على 7 ميداليات (ذهبيتين، ثلاث فضيات، وبرونزيتين) ضمن مشاركتهم في بطولة العالم الأخيرة في عام 2019، ولقب بطولة العالم للعام 2018 ومجموع العلامة الكاملة للنقاط، والتي تعتبر أقوى البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، وغيرها الكثير من الألقاب الإقليمية والعالمية.



وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق الإنجازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع أبطال هذا المنتخب الذي يعتبر واحدا من الفرق الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي في الكويت محليا ودوليا.



وأكـــدت زيـــــن أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، ومنها رياضة الدراجات المائية التي تعتبر من الرياضات المائية المحببة والشهيرة بين فئة الشباب في الكويت، حيث لن تدخر الشركة جهدا في مواصلة مساهماتها لإبراز الطاقات الوطنية وإنجازاتهم أينما كانوا.