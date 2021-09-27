أسامة المنصور



تعرض بطل الراليات القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل لحادث حريق في المرحلة السادسة من عمر رالي قبرص الدولي 2021 أرغمه على الانسحاب من أحداث الرالي، حيث كان يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام المؤقت متأخرا بفارق 55.9 ثانية عن المتصدر الرالي القبرصي سيموس غالاتاريوتيس وبفارق 26.9 ثانية عن مواطنه أليكسندروس تسولوفتاس، وذلك قبل أن يخرج عن مسار المرحلة السادسة والتي تعد المرحلة الأخيرة من اليوم الأول للرالي.



وأكد العطية في اتصال مع «الأنباء» على سلامته وكذلك ملاحه الفرنسي ماثيو من حادث الحريق، قائلا: «خرجنا سالمين من هذا الحادث الذي يعتبر أمرا غير مستغرب بالنسبة لنا على اعتبار أنك تتعامل مع أداء ميكانيكي وبالمقابل فنحن كفريق نقوم بتطبيق تلك الشروط والضوابط المعنية بجوانب الأمن والسلامة وبالمناسبة فقد تعرضنا لحادث مشابه في موسم بطولة الشرق الأوسط للراليات 2003 كنت أتولى قيادة سيارة من نوع سوبارو إيمبريزا WRC».



تجدر الإشارة إلى أن ناصر العطية قد توج بلقب رالي قبرص 7 مرات وحامل اللقب في العامين الماضيين ويسعى إلى حسم لقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الـ 17 من عمر البطولة.