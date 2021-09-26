مبارك الخالدي



للمرة السادسة على التوالي، تأهل الكويت الى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير بفوزه على كاظمة 2-1 في المباراة التى جمعتهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم، حيث سجل للابيض راشيدوف من ركلة جزاء (45) وفيصل زايد (95) فيما سجل للبرتقالي بندر بورسلي (56)، وبذلك ينتظر "العميد" الفائز من "ديربي" الكرة الكويتية الذي يجمع غدا الاثنين القادسية مع العربي.



وجاء الشوط الاول عالي المستوى من الجانب الفني خصوصا كاظمة الذي فاجأ منافسه في الضغط العالي واغلاق المساحات ومراقبة مفاتيح اللعب فيما غاب لاعبو وسط "الابيض" عن المباراة ولم يحسن مهاجموه استثمار الفرص المتاحة فذهبت رأسية يوسف ناصر بيد الحارس حسين كنكوني (15) وكان راشيدوف قريبا من التسجيل الا ان كرته مرت جوار القائم الايسر (24) ورد "البرتقالي" بهجمة مرتدة لبندر بورسلي الذي مر من المدافعين وسدد بيد الحارس حميد القلاف(29) كما طالب لاعبو كاظمة بركلة جزاء بعد سقوط ناصر الفرج داخل المنطقة الا ان الحكم علي محمود امر باستمرار اللعب (38) وقبل ان يلفظ الشوط انفاسه احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل قوي للحارس كنكوني على المهاجم ناصر سددها راشيدوف في المرمى (45).



وفي الشوط الثاني عاد "البرتقالي" بقوة الي أجواء المباراة بعد ان ادرك بندر بورسلي نجم اللقاء التعادل بعد جملة فنية بدأها الظهير محمد العازمي وتابعها عمر الحبيتر الذي هيأها لبورسلي الذي احسن استقبالها وسددها بقوة في الزاوية البعيدة لمرمى القلاف (56) لترتفع وتيرة اللقاء مع اجراء مدرب الكويت لعده تبديلات.



وفي المقابل واصل كاظمة اداءه المتزن وتميز لاعبوه بالثقة وفي العشر دقائق الاخيرة كثف "الابيض" ضغطه وسدد رايان ماكوجان كرة من داخل المنطقة اعتلت العارضة (82) وتألق كنكوني في التصدي لتسديدة مهدي بن رحمه (90)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل الكويت على ركلة حرة على خط منطقة الجزاء وبينما حبس الجميع انفاسه انتظارا لما ستسفر عنه اللعبة قبل اللجوء الى الأشواط الاضافية، سدد فيصل زايد الكرة ببراعه لتسكن شباك الحارس كنكوني (95) ويقود فريقه الي المباراة النهائية وسط فرحة كبيرة من عشاق "العميد".