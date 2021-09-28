يحيى حميدان



رفع فريق كرة الصالات بالنادي العربي وتيرة تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة خورفكان بالامارات، وذلك استعدادا لخوض غمار بطولة الكأس المرحلة من الموسم الماضي والتي ستنطلق يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث سيواجه «الأخضر» منافسه كاظمة في الدور التمهيدي.



وقال مدرب العربي سالم أمان إن الفائدة من هذا المعسكر كبيرة جدا من كافة النواحي، إذ حرصنا على تكثيف التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، كما خضنا مباراتين تجريبيتين أمام البطائح (1-1) ودبا الحصن (4-3)، على أن نواجه نادي خورفكان بعد غد الخميس في آخر مبارياتنا التجريبية قبل العودة للبلاد في اليوم الذي يليه، مشيرا إلى أن المباراتين كشفتا العديد من نقاط القوة والضعف في «الأخضر» وهو ما نعمل على تعزيز قدرات اللاعبين.



وبين أمان، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن المحترف الصربي ماركو بيرسيتش التحق بالوفد العرباوي في خورفكان أول من أمس عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم للعبة، مشيرا الى أنه يعاني من اصابة طفيفة ويحتاج للراحة، وهو ما ينطبق كذلك على محترفنا الآخر الإيطالي فيتور رينولدي الذي تعرض للاصابة في المباراة التجريبية الأولى أمام البطائح وخضع للعلاج في خورفكان.



وتمنى أمان أن يصل «الأخضر» إلى المستوى الفني والبدني المطلوب قبل خوض مباراة كاظمة في بطولة الكأس، قبل أن يشارك في بطولة الدوري للموسم الجديد، كما تقدم بالشكر إلى إدارة نادي خورفكان بشكل خاص ودولة الامارات بشكل عام على دعمهم ومساندتهم لنا منذ وصولنا يوم الجمعة الماضي، كما وفروا لنا جميع متطلباتنا وفتحوا لنا جميع العيادات والمستشفيات لعلاج وتجهيز لاعبينا.