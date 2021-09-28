يعقوب العوضي



أقيمت مساء أول من أمس دورة الحكام الجدد للكرة الطائرة بالتعاون مع مركز عبدالله السالم لإعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة في الخالدية.



ويشارك في الدورة 67 دارسا ودارسة لمدة 15 يوما ويحاضر فيها الحكام الدوليون نايف الحميدان، د.أحمد العنيزان، ومزيد العدواني.



وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس اتحاد اللعبة رئيس لجنة الحكام نايف الخميلي: «تأتي الدورة في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم، وتهدف إلى ترغيب الحكام الجدد في اللعبة وزيادة عددهم في المستقبل».



وأضاف: «نسعى لصقل وترقية الحكام الحاليين ورفع مستواهم مما سينعكس على مستوى اللعبة بصورة عامة ويساهم في الارتقاء فيها».



وبين الخميلي ان هناك خطة عمل متكاملة للجنة الحكام في الفترة المقبلة بتضمنها «ورشة عمل شهرية» وإثراء روح الفريق الواحد مما سيساهم في الارتقاء بمستوي الحكام في الفترة المقبلة.



وأشار الخميلي إلى أن الحكام الجدد سيشاركون في إدارة مباريات الموسم الجديد لمنحهم الفرصة كاملة لإثبات جدارتهم بالانضمام لأسرة اللعبة، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.



من جانبه، شدد رئيس قسم الأشراف المسائي بمركز عبدالله السالم مصلح الرشيدي عقب افتتاح الدورة على أهمية التزام الدارسين بنسبة الحضور لاجتياز الدورة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدراسة مما سيعود بالنفع على الدارسين واللعبة.