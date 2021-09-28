أكد رئيس اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو ومنظم بطولة الكويت للووشو كونغ فو 2021 للمواهب والبراعم والأشبال والناشئين ناصر اللوغاني نجاح البطولة التي جري انطلاقها الأسبوع الماضي لمدة يومين بمشاركة 188 لاعبا يمثلون 9 أندية خاصة من مختلف مناطق الكويت منها نادي بيست فايترز ونادي دراغون سول ونادي كي سي دي ونادي صناع الأبطال ونادي ساموراي ونادي بوف تيم ونادي كابتن أكاديمي ونادي أكاديمية النخبة ونادي الصخرة.



وأشار اللوغاني إلى أن المنافسات كانت جيدة فيما بين الأندية واللاعبين، موضحا أن حسم الفائزين بالمراكز الأولى جرى بالترتيب العام فيما بين الأندية نظرا لتقارب المستويات.



وأضـــاف ان البطولات القادمة ستتم بالتعاون مع الحكام ذوي الخبرة في تنظيم البطولات والأنشطة الرياضية في الفنون القتالية وانه سوف يتم تغيير التعليمات والشروط بما يحقق العدالة ويعطي كل ناد مشارك حقه حتى تسير البطولات بشكل متناغم وسلس وبسيط، كما أشاد بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسها الشيخ فهد الناصر واللجان المنبثقة منها، مؤكدا أن جهودهم كبيرة وواضحة من خلال توفير صالة متعددة الأغراض خاصة باللعبة ما يسمح بإقامة بطولات.