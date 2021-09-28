هادي العنزي



يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل أول تدريباته الصباحية اليوم في تركيا، بعدما وصل أمس إلى مدينة بيندك لإقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الممتازة، وسيصل «الأحمر» قبل أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد التي تنطلق في 4 أكتوبر المقبل، وأوقعت القرعة الفحيحيل في المجموعة الثانية إلى جانب أندية القادسية، والنصر، والصليبخات، والتضامن، ويتأهل للمربع الذهبي أصحاب المراكز الـ 3 الأولى للمجموعات، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.



وقد استعاد الفحيحيل خدمات نجمه سالم الهاجري بعد طول غياب، ليكمل كتيبة «الأشاوس» في معسكرها التركي، وقد تم تأجيل مغادرة الوفد لأربعة أيام من أجل استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمحترفين، لضمان تواجد الجميع منذ اليوم الأول للمعسكر.



ويخوض الفحيحيل 3 مباريات ودية مع أندية تركية مختلفة المستوى، على أن يصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني إلى أفضل تشكيلة ممكنة للمنافسات المقبلة، بالإضافة إلى خلق الانسجام المطلوب بين عناصر الفريق، خاصة أن الفحيحيل ابرم العديد من الصفقات المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية من بينهم منور المطيري، وحسين غملوش، وناصر القحطاني، وعبدالعزيز القطان، ومشاري الكندري.