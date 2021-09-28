هادي العنزي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول التركية اليوم، على أن يعود غدا إلى البلاد، ليبدأ الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان التحضير للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق 4 أكتوبر المقبل، بعدما استقر على التشكيلة الاساسية، وجميع اللاعبين الذين سيشاركون في الدوري.



وقد خاض الأزرق الشاب 4 مباريات ودية خلال معسكر تركيا الذي امتد لأسبوعين، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين على فريقي تشفيكا، وبيبك، فيما خسر من ايفس، وغلطة سراي، ويأتي المعسكر التركي والمشاركة في الدوري تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام في دبي الصيف المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا.



وأكد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق رئيس الوفد غازي العتيبي أن المعسكر التدريبي حقق اهدافه المنشودة، مشيرا الى ان الجهاز الفني أبدى رضاه عن النتائج الفنية والبدنية التي تحصل عليها في ختام المعسكر التركي، وبما يتفق مع الخطة طويلة الأمد التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير منتخب الشباب، والفوز باللقب الخليجي المقبل لضمان مقعد في نهائيات القارة الآسيوية، خاصة أن «الأزرق» يضم العديد من المواهب الشابة، والتي أثبتت جودتها في المباريات الودية بتركيا.