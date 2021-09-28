استغرب رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان إصرار اتحاد الكرة على تكليف الحكم علي محمود بقيادة مباريات فريق كاظمة وتحديدا الحساسة والمصيرية منها رغم تقدم النادي بالعديد من المطالبات للاتحاد وفي أكثر من مناسبة وبكتب رسمية بتفادي مثل هذا التكليف وأيضا الأمر ينسحب على حكم تقنية الفيديو «VAR» يوسف نصار الذي تم تكليفه في جميع مباريات كاظمة والكويت خلال السنوات الأخيرة كحكم ساحة أو كحكم لتقنية الفيديو، مما وضعنا في دائرة الشك في ظل الأخطاء البدائية التي يرتكبانها ضد كاظمة ولعل آخرها ما حصل في مباراة أول من أمس التي أقصي فيها كاظمة بشكل لا يقبله لا عقل ولا منطق.



وشدد البنوان على أن الاتحاد كان بإمكانه أن يرفع الحرج عن نفسه ويستقدم حكاما من الخارج لمباراتي الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير من أجل التعامل بحيادية مع الجميع.



وقال البنوان إن مباريات كرة القدم فوز وخسارة وكلامنا يجب ألا يفهم على أنه انتقاص من نادي الكويت صاحب الإنجازات، وهو ليس بحاجة الى مساعدة حكم أو أي تقنية مساعدة ليفوز لأنه فريق عريق ومتمرس في البطولات التي تتحدث عن نفسها منذ نشأته.



وأشار إلى أن ما حدث لفريق كاظمة في مباراة الدور نصف النهائي يعد ظلما فادحا من الحكم علي محمود الذي ارتكب جملة من الأخطاء التي تسببت في خروج «البرتقالي» خاسرا وحرمانه من التأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعرض لها من علي محمود أو يوسف نصار.



وأضاف البنوان أن تلك الأخطاء التي ارتكبها طاقم التحكيم قلبت الأمور رأسا على عقب ضدنا وتحديدا ما حصل في الشوط الاول وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح كاظمة بسبب إعاقة ناصر الفرج داخل منطقة الجزاء وهو قريب من اللقطة وأمام صمت حكم تقنية الفيديو «V.A.R»، كما أنه لم يحتسب لنا خطأ قبيل احتسابه الخطأ لصالح الكويت وجاء منه هدفهم الثاني.



داركو: «البرتقالي» الأحق بالفوز



من جانبه أشاد مدرب كاظمة داركو نيستروفيتش بأداء لاعبيه أمام الكويت، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت المواجهة رائعة من الفريقين، حقق «البرتقالي» الأفضلية بالشوط الأول، وكان بإمكانه التقدم في أكثر من فرصة لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل، كما قدمنا أداء متميزا بالشوط الثاني، وأعتقد بأننا كنا نستحق الخروج فائزين في اللقاء».



وقدم الصربي داركو التهنئة لجميع لاعبي كاظمة لروحهم القتالية العالية، مضيفا «لقد لعبنا بمحترف واحد في الشوط الثاني، وأعتقد أن التعاقد مع أكثر من محترف من شأنه أن يجعل الفريق أقوى وأفضل في الفترة المقبلة»، كما هنأ «الأبيض» لتأهلهم إلى المباراة النهائية، متمنيا لهم التوفيق.