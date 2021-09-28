يحيى حميدان



قدم رئيس نادي الكويت خالد الغانم مكافأة مالية قدرها 500 دينار لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم عقب فوزه على كاظمة 2-1 في الدور نصف النهائي ووصوله إلى نهائي كأس الأمير.



وقال الغانم عقب نهاية المباراة ان أداء «الأبيض» تحسن نسبيا أمام «البرتقالي» مقارنة بما قدمه أمام السلط الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا الى أن تأهل الكويت الى المباراة النهائية يعتبر مستحقا رغم أن المباراة كانت سجالا بين الفريقين على فترات.



وأشار الغانم الى أن وضع النيجيري جون أوبي ميكيل على دكة البدلاء عند انطلاق المباراة ونزوله بديلا يؤكد ما كنا نقوله سابقا بأنه لا يوجد فرق بين لاعب وآخر في نادي الكويت والمشاركة بشكل أساسي من عدمها تأتي قياسا لمدى ما يقدمه اللاعب فقط كوننا نملك نجوما كثيرين في مختلف المراكز.



وأضاف الغانم أن خبرة الفريق الكويتاوي كانت العامل الحاسم في الانتصار على نظيره الكظماوي.



وفيما يخص انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أكد الغانم أن 12 ناديا استقرت على تزكية عبدالله الشاهين رئيسا وهايف الديحاني نائبا للرئيس، فيما لم يتم حسم بقية المقاعد حتى الآن.



ولفت الغانم الى انه متفائل بقدرة المجلس المقبل لاتحاد الكرة على النهوض بالكرة الكويتية، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المجلس السابق رغم المصاعب والعقوبات.