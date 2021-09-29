مبارك الخالدي



يجري اليوم منتخبنا الأولمبي تدريبا في سلطنة عمان، تحضيرا للقاء المنتخب العماني غدا في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة غرب آسيا لتحت 23 سنة المقررة إقامتها في الدمام 4 أكتوبر.



وكان الأزرق قد أجرى تدريبا صباح أمس بملعب اتحاد الكرة وذلك قبل المغادرة، حيث غاب عن التدريب لاعبو العربي والقادسية الذين شاركوا في لقاء الديربي مساء الاثنين بنصف نهائي كأس سمو الأمير، وذلك بهدف منح اللاعبين الراحة الكافية تجنبا للإجهاد.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق سلطنة عمان في 2 أكتوبر للتوجه مباشرة إلى الدمام لخوض منافسات غرب آسيا إلى جوار منتخبات مجموعته التي تضم الأردن وعمان واليمن والتي تعتبر فرصة سانحة للاستعداد قبل خوض الاستحقاق الأهم وهو المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة إذ من المقرر أن يستضيف منتخبنا منافسات مجموعته التي تضم منتخبات أوزبكستان والسعودية وبنغلاديش خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر.