هادي العنزي



يدشن ممثلا الكويت في بطولة الأندية العربية الـ33 لكرة السلة مشوارهما اليوم، ضمن منافسات اليوم الأول للبطولة التي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل في مدينة الاسكندرية، حيث يلتقي الكويت بطل الخليج والدوري الموسم الماضي مع نظيره البطائح الإماراتي ضمن المجموعة الرابعة على صالة نادي الاتحاد السكندري، فيما يواجه اليرموك نظيره الوكرة القطري ضمن المجموعة الأولى بصالة برج العرب.



ويشارك في البطولة العربية 18 ناديا من 12 دولة عربية، وقسمت الأندية على 4 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والترتيب ذاته ينطبق على متصدري المجموعتين الثالثة والرابعة، وينتهي الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري من دور واحد في 4 أكتوبر المقبل، ويقام الدور نصف النهائي للبطولة الجمعة 8 أكتوبر، على أن تختتم بالمباراة النهائية في التاسع من الشهر ذاته.