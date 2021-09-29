مبارك الخالدي



قال عضو مجلس إدارة النادي العربي وأمين الصندوق فهد الفهد عقب خسارة «الأخضر» أمام القادسية بنصف نهائي كأس سمو الأمير، ان العربي لم يكن في يومه، مضيفا أن الموسم في بدايته وأي فريق لابد أن يتعرض للخسارة وهذا ما حدث مع فريقنا في موقعة حساسة.



ومضى قائلا: «حاولنا تهيئة كل الظروف من لاعبين محترفين وانتدابيات محلية وغيرها من الأمور الفنية لكن هذه كرة القدم فالعربي لم يكن في يومه وهذا الأمر طبيعي ويحدث مع كل الفرق، والواجب علينا وعلى أولادنا اللاعبين الأبطال أن يتعلموا من هذا الدرس، فالخسارة التي نعتبرها قاسية من المهم التعلم منها لنتوج جهودنا بالإنجازات في قادم البطولات».

وختم قائلا: «نتأسف من جميع الجماهير العرباوية التي كانت تتأمل أن يصل الفريق إلى نهائي البطولة على التوالي إلا أنها لم تكن مكتوبة لنا».