يحيى حميدان



تغلب خيطان على التضامن 3-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين مساء أول من امس في إطار استعدادهما للمشاركة في المسابقات الرسمية المقرر انطلاقها أوائل نوفمبر المقبل، على أن تخوض الفرق ابتداء من الأسبوع المقبل ولمدة شهر منافسات كأس الاتحاد «التنشيطية» في ظل اتاحة الفرصة أمام المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية، ومن ثم استضافة تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.



وحرص مدربا الفريقين هاني الصقر (خيطان) والسلوفاكي رومان بيفارنيك (التضامن)، على الدفع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين في المباراة الودية، مع الأخذ في الاعتبار إفساح المجال أمام المحترفين الأجانب على التأقلم مع زملائهم بعد وصولهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من لعب مباريات كافية مع فريقيهما.



إلى ذلك، طلبت إدارة نادي صلالة العماني البطاقة الدولية لمهاجم خيطان والمنتخب الوطني فواز المبيلش تمهيدا لتسجيله في كشوف الفريق هناك، مع وجود تكهنات حول قرب انتقاله إلى القادسية في الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل.



وكان المبيلش قد رفض التفاوض مع إدارة خيطان حول توقيع عقد يربطه بـ«الأحمر والأسود» مع توفير راتب شهري له، حيث فضل الانتقال إلى سلطنة عمان ومن ثم العودة إلى التوقيع مع «الأصفر».



إلى ذلك، استدعى مدرب منتخب البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، محترفي التضامن المدافع عبدالله الهزاع ولاعب خط الوسط علي حرم لتمثيل «الأحمر» في النافذة الدولية «فيفا داي» المقررة الأسبوع المقبل، حيث سيخوض المنتخب البحريني مباراتين وديتين أمام كوراساو ونيوزيلندا في المنامة.