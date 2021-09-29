عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب القادسية خير الدين مضوي عقب الفوز على العربي وبلوغ نهائي كأس سمو الأمير، أن «الأصفر» قدم مباراة كبيرة بمجهود اللاعبين وتفوق على منافسه في جميع النواحي سواء من ناحية السيطرة على الكرة أو الفرص الخطرة أو التنظيم الدفاعي، لافتا إلى أن السيطرة في الشوط الثاني مالت للأخضر نوعا ما لكن دون هجمات خطرة، بل على العكس كانت الفرص الخطيرة للقادسية والذي كان من الممكن أن يسجل هدفين وثلاثة ويقتل المباراة.



وأضاف مضوي أن طابع المباراة وخصوصيتها وأهميتها والحديث الذي سبق المواجهة ساهمت في التراجع إلى الوراء بعد الهدف، ورغم ذلك سيرنا المباراة دفاعيا ما حرم العربي من أي هجمات خطرة، موضحا أن وصول «الأصفر» للمباراة النهائية وتحقيق الألقاب هو الوضع العادي للفريق، كما أن حضور الجمهور كان له قيمة بدعم اللاعبين.

وأشار إلى أن لياقة لاعبي الفريق كانت جيدة حيث لم يعان أي لاعب من الشد العضلي، وخير دليل أن اللاعبين طبقوا الخطة التي تدربوا عليها من خلال عدم ترك المساحات حتى نهاية المباراة لنجبر «الأخضر» على لعب الكرات الطويلة، وعليه فإن الفريق الأقل أخطاء هو من كسب المباراة، مؤكدا أن العربي فريق قوي وبطل الدوري وعلى المستوى الفردي يعتبر أفضل من القادسية الذي تفوق بالأداء الجماعي.