عبدالله الراكان



في إطار تمكين الشباب بقطاع الصحة واستثمار طاقاتهم وصقل خبراتهم، أبرمت الهيئة العامة للشباب مذكرة تعاون مع شركة إدارة المرافق العمومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار لاستكمال تنفيذ مشروع «ملاعبنا» لدعم وتطوير قدرات الشباب من خلال توفير الملاعب المدرسية للشباب، وخلق بيئة مناسبة لهم لنمط حياة صحي.



وفي هذا السياق، أكد مدير عام هيئة الشباب د.مشعل الشاهين الربيع في تصريح له بعد توقيع مذكرة التعاون حرص الهيئة على التعاون مع الشركات الحكومية في تنفيذ واستكمال المشاريع من خلال توقيع بروتوكولات التعاون المشترك فيما بينهما، مبينا ان التعاون يأتي في سياق توجيهات مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حلول جذرية لتخفيف العبء المالي واللوجيستي وتخفيف العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة وتشغيلها بالشراكة مع الشركات الحكومية.



وأضـــاف الشـاهيــــن: «ملاعبنا» أحد مشاريع السياسة الوطنية للشباب المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة بما يحقق رؤية كويت جديدة 2035، والتي تخدم فئة الشباب المهتمين بالرياضة، لافتا الى أن المشروع سيمكن الشباب الكويتي من حجز ملاعب مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية لممارسة رياضة كرة القدم عبر توفير ذوي الاختصاص والخبرة وتقديم الدعم اللوجستي والإشرافي والصيانة الدورية للملاعب وفق آليات متفق عليها ضمن المذكرة، علما أن حجز الملاعب سيكون من خلال تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الأجهزة الذكية مقابل رسم رمزي ولوقت محدد.



ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية صالح العثمان، استعداد الشركة لمعاونة الهيئة العامة للشباب لتوفير الخدمات الخاصة بإدارة المرافق التي تشرف عليها الهيئة بما يحقق استدامة تشغيلها، وذلك لما للشركة من خبرة متميزة في تطوير الممارسات التقليدية في إدارة المنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص من خلال توفير الخبرات والكفاءات والأنظمة والأساليب الحديثة.



وأثنى العثمان على مبادرة الهيئة في إشراك الشركات الحكومية في تحقيق استراتيجيتها وخططها لدعم الشباب وتنمية قدراتهم، داعيا الجهات الأخرى إلى الاحتذاء بها.