أعلــن رئـيــس نادي الرماية دعيج العتيبي عن انطلاق بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى للرماية في الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل بمشاركات واسعة.



وقال العتيبي إن البطولة التي ستقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في النادي ستشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي إضافة إلى فتح المجال لمشاركة رماة من دول الخليج.



وأوضح أن منافسات البطولة ستشمل المسابقات الأولمبية المعتمدة، وهي: (السكيت) و(التراب) و(المسدس) و(البندقية) لمسافتي 10م و50م إضافة الى مسابقتي (القوس والسهم الأولمبي)، مؤكدا أن النادي بدأ استعداداته لتنظيم هذه البطولة مبكرا باعتبارها من أهم البطولات في الأجندة المحلية.



وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على دعمه الكريم وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين في البلاد ولرياضة الرماية، مشيرا إلى أن هذه البطولة تحظى بمكانة خاصة لدى أسرة الرماية كونها تحمل اسم سمو ولي العهد إذ يتطلع جميع الرماة للفوز بمسابقاتها.



وأشار العتيبي إلى أن الرماية أعدت خطة للاستعداد المبكر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في (باريس 2024) إذ تم وضع برنامج للبطولات المحلية والدولية وتجهيز خطة لإعداد الرماة من الصف الأول، وكذلك من منتخبي الشباب والناشئين والمقرر لهم المشاركة في النسخة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب.



وقال إن رماة الكويت يتمتعون بمستوى فني كبير، حيث حققوا إنجازات متتالية في أهم الملتقيات الرياضية العالمية الكبيرة، مشيرا إلى اختيار الاتحاد الدولي للعبة ثلاثة رماة كويتيين للمشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق الطائرة، والتي ستقام في قبرص أكتوبر المقبل ضمن أفضل 12 راميا على مستوى العالم.



وثمن رعاية صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لأبنائهم الرياضيين، لاسيما من منتسبي الرماية والتي تعد اهم أسباب تفوق الرماية ونجاحها منوها بالدعم الحكومي لنادي الرماية ممثلا بالهيئة العامة للرياضة.



وأكد مواصلة النادي عمله الدؤوب وإعداد الخطط الفنية للارتقاء برياضة الرماية التي بدأت بشكل مؤسسي منذ فترة كبيرة، إذ تعمل أكاديمية الشيخ سعد للرماية الأولمبية التابعة للنادي على اكتشاف وتنشئة جيل جديد من الرماة الكويتيين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات.