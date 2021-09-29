يعقوب العوضي



تنطلق اليوم بطولة الدوري العام لكرة اليد في نسختها الـ(55)، حيث يقص الفحيحيل شريط الدوري الممتاز بلقاء العربي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في الـ5.30 يليه لقاء برقان مع الكويت على نفس الصالة في الـ7.30، بينما يفتتح الساحل واليرموك منافسات دوري الدرجة الأولى في الـ 5.30 على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية تليها مباراة خيطان مع الشباب في الـ 7.30.



وللمرة الأولى في تاريخ البطولة ستشهد مشاركة اللاعب المحترف، إذ يلعب كل فريق بمحترفين اثنين فيما لم يتعاقد خيطان مع أي محترفين حتى الآن.



وبالعودة إلى المباراة الافتتاحية، فقد أعد الفحيحيل العدة للمنافسات المرتقبة، إذ تعاقد مع محترفين هما الإيراني آفشين صادقي والتونسي إلياس الزمال كما خاض الفريق عدة مباريات تجريبية آخرها مع القرين التي تعادل فيها 27-27، في المقابل يعول العربي على جيل جديد خاصة في ظل سوق الانتقالات الأخيرة التي شهدت انتقالات لأبرز لاعبيه مثل سلمان الشمالي وحارس المرمى عبدالله الصفار فيما ضم المحترف سجاد أستكي الإيراني إلى جانب الأوكراني يفهين وبقيادة المدرب الكرواتي نيناد.



وفي المباراة الثانية، لم يدخر الكويت كعادته شيئا لإعداد فريقه لأي منافسة، فأقام معسكرا خارجيا في رومانيا وتعاقد مع المحترفين العالميين الكوبي هيرنالديز آنخيل والقطري فرانكس كارول هداف كأس العالم بالإضافة إلى إرسال مدرب الفريق الوطني هيثم الرشيدي لفترة معايشة تدريبية خارجية مع أحد الفرق الأوروبية، كما يملك حامل ثنائية الموسم الماضي كوكبة من النجوم تجعل منه المرشح الأول لحصد لقب الدوري أمثال عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الغربللي مع عودة محمد الغربللي وانضمام لاعب القادسية السابق مهدي القلاف لتدعيم الخط الخلفي.



بدوره، فإن برقان لا يقل شأنا هو الآخر، فالفريق أعد العدة بمعسكر خارجي في البوسنة ومن قبله تعاقد مع المدرب المخضرم سعيد حجازي، كما ركز على الاستقرار بوجود المدرب الوطني خالد ملحم وتعاقد أيضا مع محترفين هما البحريني علي ميرزا والصربي فوك لافوتش.