حقق لاعب المنتخب الكويتي للشراع علي الفيلكاوي ميدالية المركز الثالث في فئة الليزر راديال ضمن منافسات بطولة أوروبا للشراع التي نظمها الاتحاد الدولي للشراع في العاصمة المجرية بودابست بمشاركة منتخبات تمثل 12 دولة أوربية وآسيوية أبرزها أستراليا ومالطا وأوكرانيا وكرواتيا والمجر وسلوفينيا وكازاخستان وصربيا والهند والبحرين وتايلند إلى جانب الكويت.



وأشاد أمين السر العام في النادي خالد الفودري بالإنجاز الذي حققه الفيلكاوي، مشيرا إلى انه بالرغم من مشاركة الفيلكاوي الفردية فإنه استطاع تحقيق مركز متقدم ومشرف في بطولة دولية يشارك فيها نخبة من أبطال أوروبا.