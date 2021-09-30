مبارك الخالدي



يحلّ منتخبنا الأولمبي ضيفا على نظيره العماني في مباراة ودية في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات غرب آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في الدمام 4 أكتوبر، حيث اختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الأسباني كارلوس غوزاليس قائمة من 24 لاعبا لخوض المباراة ومنافسات غرب آسيا.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق السلطنة مباشرة الى الدمام للمشاركة في الدورة.



وقد أجرى المنتخب تعديلا طفيفا قبل السفر بساعات إلى عمان بضم اللاعبين فهد زياد ومحمد ربيع بدلا من محمد الهويدي وفوز الصعب بداعي عدم جاهزيتهما الفنية.



ويتطلع الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية قبل المشاركة في دورة غرب آسيا، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات عمان والأردن واليمن.