مبارك الخالدي



بعد طول انتظار يترقب الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم وصول المحترف السوري مارديك مارديكيان إلى البلاد عصر اليوم بعد رحلة علاج في قطر.



وكانت إدارة النادي قد أرسلت اللاعب إلى العلاج في أكاديمية سباير القطرية بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر «الأخضر» في تركيا.



وبذلك يحسم الجدل حول استمرار اللاعب مع الفريق من عدمه بعد ورود التقارير الطبية الإيجابية عن إصابته.



وفي جانب متصل، يعود الفريق إلى تدريباته المعتادة غدا الجمعة بقياده المدرب الكرواتي انتي ميشا بعد انتهاء الراحة الممنوحة للفريق عقب الخروج من بطولة كأس سمو الأمير المرحلة من الموسم السابق.