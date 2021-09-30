عبدالعزيز جاسم



أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك أحمد حيدر وصول المحترفين الكولمبيين لاعب الجناح كارلوس والمدافع أورتيغا، وبذلك يكون عقد المحترفين قد اكتمل للفريق بعد وصول البرازيليين المهاجم رافائييل والمدافع غوستافو وسبقهما انضمام لاعب الوسط المالي ماكان سامبالي لتدريبات أبناء مشرف.



وأشار حيدر إلى أن الفريق بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى بعد انضمام 5 محترفين وبالتالي نحتاج إلى انسجامهم ورفع معدل لياقتهم البدني مع تطبيق لعض الجوانب التكتيكية وكل تلك الأمور ستكون عن طريق كأس الاتحاد الذي ينطلق 5 أكتوبر المقبل وكذلك من خلال التدريبات اليومية.



وعن بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الفريق الأولى أمام الكويت، قال حيدر ان مباراة «الأبيض» لا تختلف في الإعداد لها عن بقية المواجهات في الدوري سواء كانت في البداية أو بجولة أخرى لكن المهم في الوقت الحالي هو أن نكون مستعدين للدوري الممتاز وأن نواكب هذا الحدث ونقوم بتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة.