مبارك الخالدي



يستضيف فريق العربي لكرة القدم تحت 20 سنة مساء اليوم فريق القادسية في قمة الجولة الثانية من مواجهات البطولة التنشيطية للشباب، حيث يخوض الفريقان المباراة وفي جعبة كل منهما 3 نقاط من حساب الجولة الأولى التي أقيمت الخميس الماضي، وذلك بعد فوز «الأصفر» على كاظمة بهدف دون رد وفوز «الأخضر» على الساحل بذات النتيجة.



ولحساب مباريات نفس الجولة يلتقي الصليبخات مع كاظمة على ستاد الصداقة والسلام، وأيضا خيطان والنصر على ستاد علي صباح السالم، فيما يستضيف الشباب فريق الكويت ويحل برقان ضيفا على فريق الجهراء وأخيرا يلتقي السالمية مع الفحيحيل على ملعب نايف الدبوس بالفحيحيل.