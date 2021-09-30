يحيى حميدان



يستعد فريق الكرة بنادي برقان لخوض تنشيطية كأس الاتحاد عبر تكثيف تدريباته اليومية ومحاولة الحفاظ على رتم اللياقة البدنية الذي وصله اللاعبين عقب رحلة الإعداد الطويلة والتي تخللها خوض مباراتين في كأس سمو الأمير أمام الصليبخات (2-1) والقادسية (0-2).



وقال مدير فريق برقان مصطفى عزيز أن الجهاز الفني بقيادة المدرب أنور يعقوب يسعى للاستفادة من كأس الاتحاد عبر الزج بأكبر قدر ممكن من اللاعبين، لمنح الجميع الفرصة لإيصالهم إلى المستوى البدني والفني المطلوب قبل أنطلاق دوري «stc» للدرجة الأولي في 6 نوفمبر وهو الهدف الأهم بالنسبة لـ «الذهبي».



وبين أن برقان خاض عدد من المباريات التجريبية في الآونة الأخيرة وحرص المدرب يعقوب على اللعب خلالها بتشكيلتين مختلفتين في كل مباراة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتغير في كأس الاتحاد حسب التبديلات الخمسة المتاحة مع إجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، وموضحا أن إدارة الفريق ألغت فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي بسبب إجراءات دخول المحترفين الأجانب للبلاد مرة أخرى.



واعتبر مدير فريق برقان أن فكرة إقامة كأس الاتحاد ممتازة ولكن كان من الأفضل إقامتها في انطلاق الموسم ومن ثم الدخول في بطولة كأس سمو الأمير المرحلة من الموسم الماضي 2020-2021، مشيرا إلى أن تدريبات الفريق اليومية مكتملة العدد ولا تشهد سوى غياب المهاجم فرحان سعد لمعاناته من شد في العضلة الأمامية.