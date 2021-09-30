هادي العنزي



عــاد وفــد الفريــق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أمس الأول قادما من القاهرة بعد أن قضى معسكر تدريبات لمدة أسبوعين (14-28 سبتمبر)، لعب خلاله 3 مباريات ودية، فاز في واحدة وخسر وتعادل في اثنتين.



وأشاد مدير الفريق أحمد السويدان بالتزام جميع اللاعبين بالتدريبات اليومية التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية طوال المعسكر، وكذلك للأداء الجيد الملتزم تكتيكيا في المباريات الودية، وتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ناصر العمران.



وقال السويدان لـ «الأنباء»: «شارك في المعسكر 26 لاعبا أغلبهم دون 25 عاما، بهدف بناء فريق قادر على تقديم مستويات جيدة في المواسم الخمسة المقبلة»، لافتا إلى أن محترفي الفريق الخمسة، المدافعان العاجيان عيسى تراوري، وفؤاد بابا، ومواطنهما هيرمن جوسي، والبرازيليان سانتوس، وفرانكو، انضموا للتدريبات مع بداية المعسكر مما حقق أقصى فائدة ممكنة.

وذكر السويدان أن الصليبخات استعد بشكل ممتاز لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية التي تنطلق منافساتها في 4 أكتوبر، مضيفا أن القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة، بوجود 4 فرق من أندية الدرجة الممتازة (القادسية، النصر، الفحيحيل، والتضامن).