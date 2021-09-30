يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة اليد فيلتقي في الـ 5:30 القادسية مع السالمية فيما يتواجه في الـ 7:30 القرين مع كاظمة.



فيما تقام مباراتان على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد في مقر الاتحاد في الدعية ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى ففي الـ 5:30 يلعب التضامن مع الصليبخات فيما يتواجه النصر مع الجهراء في الـ7:30.



وبالعودة إلى منافسات الدوري الممتاز، أعد القادسية العدة لمنافسات البطولة من خلال التعاقد مع محترفين من البحرين محمد حبيب وأحمد مقابي، وخاض الأصفر معسكرا تدريبيا في البحرين لعب خلاله ثلاث مباريات ودية.



كما عين المدرب الوطني أمجد مقبل ليكون ضمن الجهاز الفني للأصفر بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين.



في المقابل، السالمية أقام معسكرا تدريبيا في قطر لعب من خلاله عددا من المباريات الودية، ودعم صفوفه بمحترفين اثنين هما التونسيان محمد رضا والتونسي أنور بن عبدالله، وتعاقدت الإدارة مع طاقم التدريب السعودي بقيادة المدرب فاضل السعيد ومناف السعيد مدرب حراس المرمى.



كاظمة مع القرين



وفي مباراة القرين وكاظمة التي تحمل في طياتها الندية والقوة، حيث قامت إدارة نادي القرين بالتعاقد مع المدرب المونتنيغري راتكو دوكوفيتش والمحترفين التونسي محمد الجيلاني ونيفين من البوسنة، واكتفى الفريق بالإعداد المحلي وخوض مباريات ودية.



أما كاظمة ففضل الاستقرار على الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مروان رجب وتعاقد مع كل من البحريني علي عبد القادر والتونسي بلال حمام.