يغادر اليوم الخميس رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة إلى العاصمة الأوزبكية (طشقند) يرافقه رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد محمد عبدالرسول للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للعبة والذي سيتم خلاله مناقشة خطة الاتحاد القاري لتطوير مسابقاته وكذلك التنسيق مع جميع الاتحادات الوطنية بشأن انتخابات الاتحاد الدولي والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.



وعلى هامش اجتماعات الاتحاد القاري، سيلتقي رؤساء اتحادات الجمباز في دول الخليج العربي للتنسيق فيما بينهم لهذه الانتخابات، وكذلك مناقشة استضافة الكويت لبطولة الخليج المزمع إقامتها في سبتمبر من العام 2022، وإطلاق بطولات الجمباز للسيدات بفئتيه الفني والإيقاعي.



وصرح رئيس الاتحاد فهد الصولة بأن هذا الاجتماع مهم جدا لدعم مرشح الكويت في انتخابات الاتحاد الدولي، مؤكدا أن الاتحاد الكويتي لديه عدة خطط ومقترحات لتطوير اللعبة وسيتم طرحها في الاجتماع الآسيوي.