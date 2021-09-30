هادي العنزي



أجلت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة انطلاق الدوري الممتاز لمدة أسبوعين لينطلق في 17 أكتوبر المقبل بدلا من موعده المقرر مسبقا في الثالث ذات الشهر.



وأرجع عضو مجلس الإدارة ورئيس رئيس لجنة المسابقات د.عبدالرحمن الناشي تأجيل «الممتاز» لمدة أسبوعين، لعدم وصول أغلب محترفي الأندية المشاركة في البطولة، بناء على كتب رسمية منهم تطلب التأجيل، وتفيد بعدم وصول المحترفين الذين تعاقدت معهم للانضمام إلى فرقهم، وذلك لأسباب مختلفة يتقدمها تأخر إجراءات سمة الدخول (الفيزا).



وأكد الناشي أن دوري الدرجة الأولى سينطلق في موعده المعلن مسبقا (4 أكتوبر المقبل)، لعدم تقدم الأندية المشاركة في البطولة بطلبات مماثلة لأندية الدوري الممتاز، مضيفا: التأجيل جاء من باب التعاون مع الأندية، وحرصا على المصلحة العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركة المحترف الأجنبي، ولن يتم إجراء أي تأجيل في الفترة المقبلة، لكي يتسق الجدول الجديد مع البرنامج الزمني المعتمد من قبل لجنة المسابقات.