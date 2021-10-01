هادي العنزي



وجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بطل الدوري الموسم الماضي، وبطل الخليج في البطولة الـ 40 التي اختتمت يونيو الماضي في دبي بالإمارات، إنذارا شديد اللهجة للأندية العربية الـ 18 المشاركة في البطولة الـ 33 للأندية الأبطال، والمقامة حاليا بالإسكندرية في مصر، وذلك بعد تغلبه على نظيره البطائح الإماراتي 112-60 نقطة في المواجهة التي جمعت الفريقين في صالة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وفي مباراة ثانية، خسر ممثل الكويت الثاني اليرموك في أولى مبارياته بالبطولة أمام نظيره الوكرة القطري بنتيجة 58-80 نقطة، ضمن مواجهات المجموعة الثانية.



وشهدت مواجهات اليوم الأول للبطولة العربية نتائج كبيرة، حيث تفوق الاتحاد السكندري على نظيره الميناء اليمني 115-64، والزهراء التونسي على اليوناني السوداني 112-36، وفيما جاءت مواجهة الفتح الرباطي المغربي واتحاد بليدة الجزائري متكافئة، لكن الأفضلية جاءت لمصلحة الفتح الذي حسم النتيجة لمصلحته 90-74، فيما كانت الإثارة والندية حاضرة في المواجهة الخليجية بين الغرافة القطري والمنامة البحريني، وتمكن الغرافة من الخروج فائزا 125-113 نقطة.



ولن يلعب الكويت واليرموك اليوم في المرحلة الثالثة من الدور التمهيدي للمجموعات، فيما سيكون السبت راحة لجميع الأندية المشاركة بالبطولة، وسيلتقي الكويت بالغرافة القطري، فيما يصطدم اليرموك بالزهراء التونسي أحد المرشحين للفوز باللقب بعد غد الأحد.