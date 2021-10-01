يعقوب العوضي



وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة في الكويت إلى تركيا، حيث تقيم معسكرا تدريبيا خارجيا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، وترأس الوفد المغادر مدير قطاع الناشئين محمد كامل، ومدير الفريق منصور الشمري، إلى جانب المنسق الإعلامي عبدالعزيز الدويسان بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب دامين أريدونو ومساعده ماتييس كيوجي والأخصائي عبدالله طالب، واخصائي العلاج الطبيعي غابرييل نوفا و17 لاعبا.



وتعاقدت إدارة النادي مع لاعب كاظمة السابق ناصر الرفاعي رسميا تدعيما لصفوف الفريق.



كما غادر وفد العربي إلى إسطنبول للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 11 الجاري يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية استعدادا للمنافسات المقبلة.



إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن موعد إقامة قرعة البطولات المحلية لتكون في الـ 6:00 من مساء الأحد المقبل سيقيم من خلاله الاتحاد حفل تكريم منتخب الناشئين الحاصل على برونزية البطولة الخليجية الأخيرة في البحرين وتكريم منتخب البراعم الذي شارك في مهرجان البراعم بدول مجلس التعاون الذي أقيم في السعودية.



وعقد اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا مساء أول من أمس في مقره بضاحية صباح السالم اعتمد من خلاله شروط ونظام مسابقات الموسم الجديد وبرنامج تجهيز المنتخب الوطني الأول للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت في يناير المقبل.