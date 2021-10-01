مبارك الخالدي



تغادر بعثة منتخبنا الوطني للناشئين البلاد غدا السبت متجهة إلى دبي لإقامة معسكر قصير تحضيرا للمشاركة في دورة غرب آسيا المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 14 حتى 24 الجاري، حيث يرأس بعثة الأزرق الصغير مدير المنتخب محمد الحريص والإداري علي العتيبي والجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين محمد الفيلكاوى وماجد رحيل و23 لاعبا، حيث من المقرر أن يلعب الأزرق خلال تواجده في دبي مباراتين وديتين مع نظيره الإماراتي يومي 4 و6 الجاري.

وكانت بعثة المنتخب قد اجرت امس مسحات الـPCR في وحدة الدرن التابعة لمنطقة الصباح الصحية. الجدير بالذكر أن قرعة بطولة غرب آسيا أوقعت «الأزرق الصغير» في المجموعة الأولي إلى جوار منتخبي البحرين ولبنان.

وبهذه المناسبة، قال مدرب ازرق الناشئين محمد الفيلكاوي لـ«الأنباء»: «لا شك أن المهمة صعبة وليست سهلة بالنسبة لنا لكننا سنبذل قصارى الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية»، مضيفا: «تشرفت بتسلم القيادة الفنية للأزرق الصغير منذ أيام قليل بعد ثقة مجلس إدارة الاتحاد خلفا للمدرب الأسباني اندريس كاراسكو، ونأمل أن نستفيد من معسكر الإمارات وتحديدا وديتي الإمارات لنؤكد على الرؤية الفنية التي نرغب في إيصالها للاعبين الذين نثق في قدراتهم وحماسهم ورغبتهم في تمثيل بلدهم خير تمثيل في بطولة غرب آسيا».