مبارك الخالدي



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته المعتادة مساء اليوم الجمعة على ستاد صباح السالم بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، وكان الجهازان الفني والإداري قررا منح اللاعبين راحة اليومين الماضيين بعد الجهد المبذول في مباراة نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير أمام الغريم التقليدي القادسية والتي انتهت بخسارة «الأخضر» بهدف دون رد.



ومن المتوقع أن تشهد الحصة التدريبية اكتمال الصفوف بعد دخول اللاعبين الجديدين سيف الحشان وعبدالرحمن الشرهان عقب وصول بطاقتهما الدولية، فيما يفتقد لاعبو المنتخب الأولمبي بندر السلامة وحسين اشكناني وعلي عبدالرسول المنتقل حديثا للفريق، إذ يتواجدوا مع بعثة الأزرق في مهمة رسمية.



إلى ذلك، قدم مجلس إدارة النادي شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم ضد الطاقم التحكيمي لمباراة الفريق أمام القادسية بنصف نهائي «أغلى الكؤوس» بقيادة عبدالله جمالي، حيث طالب المجلس بعدم إسناد أي مباراة يكون العربي طرفا فيها إلى الطاقم المذكور سواء في مباريات الفريق الأول أو فرق المراحل السنية.



من جهه اخرى، يقيم فريق العربي للمبارزة معسكرا إعداديا في القاهرة تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس الوفد علي اتش بالمردود الإيجابي لمعسكر الفريق، مضيفا ان المعسكر يسير حسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني وسط مؤشرات كبيرة على نجاح التحضيرات خلال المعسكر.



وأوضح أن اختيار القاهرة للمعسكر جاء لما تحمله مصر من إنجازات عربية كبيرة ولاعبين دوليين، حيث تقام المباريات بالتعاون مع الاتحاد المصري للمبارزة بمقر إقامة الوفد، مبينا أن مقر المعسكر يتمتع بكل سبل النجاح والإمكانيات المجهزة على مستوى عال من فندق وصالات تدريب وملاعب، بالإضافة الى الاحتكاك مع لاعبين خبرة ومدربين مؤهلين في مجال سلاح السابر والأبية والفلورية.