يعقوب العوضي



افتتح حامل لقب الدوري الممتاز لكرة اليد الكويت مشواره في الدفاع عن اللقب بفوز مستحق على برقان بنتيجة 34-27 وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الأولى، ليحقق الأبيض أول نقطتين في البطولة.



وشهدت المباراة تألق لاعبي الأبيض المحليين والمحترفين الكوبي آنخيل هيرنــالديز والقطــري فرانكيس هداف كأس العالم رغم المقاومة التي بذلها برقان، ولكن الفوارق الفنية والبدنية كانت لها دور في فوز الكويت.



وفي السياق ذاته، فاز العربي بصعوبة على الفحيحيل بنتيجة 27-26 وكسب العربي أول نقطتين في مشواره، بينما بقي الفحيحيل دون نقاط.



وكانت المباراة في غاية القوة بين الفريقين منذ انطلاق صافرة البداية والتي أعلنت عن بداية رحلة الدوري وانطلاق الموسم المحلي، وظهر الفحيحيل بصورة مقنعة وتميز محترفاه التونسي إلياس الزمال والإيراني آفشين صادقي، فيما تألق حارس العربي مهدي عبدالحليم ونجح في إيقاف عدة تصويبات خطرة.



وفي منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز خيطان على الشباب بنتيجة 30 -23 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد في الدعية في الجولة الافتتاحية من البطولة، ليصبح رصيد الفائز نقطتين، بينما بقي الخاسر دون رصيد.



كما شهدت المباراة الثانية فوز اليرموك على الساحل بنتيجة 24-20.