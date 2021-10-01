انطلقت في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، الدورة 18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، وهو الشعار الذي يعكس جهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال التجارية ذات الصلة، وبلورة استراتيجية شاملة لتطوير الحدث.



وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد المنصوري، إن المعرض الذي يختتم الأحد المقبل، يشارك فيه أكثر من 640 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، مبينا أن تنظيم هذه النسخة على مدى 7 أيام للمرة الأولى، جاء تمهيدا لتحويله إلى مهرجان شامل يلبي الطموحات المتزايدة لعشاق الصقارة والصيد والفروسية في مختلف أنحاء العالم عاما بعد آخر، حيث تضاعف عدد العارضين أكثر من 17 مرة منذ الدورة الأولى في 2003، موضحا أن الدورة الحالية تعتبر الأضخم حيث تقام على مساحة نحو 50 ألف متر مربع، وذلك من خلال أقسام المعرض الـ 11 الشاملة والمتنوعة.



ويحظى المعرض بجماهيرية كبيرة، إذ زاره على مدى دوراته الماضية ما يزيد على الـ 1.6 مليون شخص، منهم أكثر من 110 آلاف زائر من 120 جنسية في دورة (أبوظبي 2019). ويشهد الحدث سنويا مشاركة أكثر من 600 إعلامي في تغطية فعالياته بما يزيد على 12 لغة.