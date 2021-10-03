مبارك الخالدي



وصلت إلى الدمام امس بعثة منتخبنا الأولمبي قادمة من سلطنة عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بعد غد الاثنين، حيث من المقرر أن يجري منتخبنا تدريبا رئيسيا مساء اليوم.



ويخوض الأزرق منافسات غرب آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الأردن واليمن وعمان، إذ من المقرر أن يدشن الأزرق مواجهاته غدا الاثنين أمام المنتخب اليمني.



وكانت بعثة الأزرق الأولمبي قد غادرت السلطنة بعد أن لعب مباراة ودية أمام نظيره العماني مساء الجمعة وانتهت بفوز الأحمر العماني 4-2، إذ سجل هدفي المنتخب بندر السلامة وسلمان البوص، لكنه لم ينجح في طمأنة جماهيره في التجربة الأخيرة فبعد أن انهى الشوط الأول بشكل مميز والتقدم في النتيجة بهدفين لهدف تراجع في الشوط الثاني وظهر بشكل مختلف حيث تراجع المعدل البدني للاعبين نظرا للإجهاد ولم تفلح محاولات الجهاز الفني بقيادة الأسباني كارلوس غونزاليس في استعادة التوازن بإجراء مجموعة من التبديلات لتنتهي المباراة بخسارة الأزرق.



وتعتبر بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في الدمام غدا فرصة مثالية لمنتخبنا استعدادا لخوض الاستحقاق الأهم وهو التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة في نسختها الخامسة في أوزباكستان 2022، إذ من المقرر أن تستضيف الكويت منافسات مجموعتهم التي تضم منتخبات السعودية وأوزباكستان وبنغلاديش خلال الفترة من 23 حتى 31 الجاري.